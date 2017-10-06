إضرب معلم مصري عن الطعام والسبب!

تسببت حركة النقل الخارجي في بلبلة كبيرة أوساط المعلمين في العديد من الدول العربية ففي مصر دخل احد المعلمين في حالة اضراب عن الطعام لرغبته في النقل لمنطقة أخرى.

وسادت حالة من الغضب بين معلمي مدرسة كفر الزيات الصناعية بنات، عقب قرار الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نقل بعضهم إلي مدينة قطور، ما وصفوه بالتعنت والتعسف ضدهم.

ودخل عادل جلال أحمد فايد 55 سنة، معلم فني زخرفية بالمدرسة، في إضراب عن الطعام استمر لما يزيد على 12 ساعة، داخل المدرسة عقب صدور القرار، ما أدي إلي تدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفي العام بواسطة سيارة إسعاف.

تابع: ظللت مضربًا عن منذ أمس الأول الأربعاء 8 صباحًا حتى 10 مساءً في نفس اليوم، ما أصابني بوعكة صحية ونقلت لمستشفى كفر الزيات، وبدلا من بحث مشكلتي حرروا لي محضرًا، واصطحبوني إلى مركز الشرطة لإقرار إنهاء إضرابي، ورغم وعدهم لي فلم يحدث حتى الآن.