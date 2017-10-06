 الأرجنتين تبتعد خطوة عن تصفيات مونديال 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأرجنتين تبتعد خطوة عن تصفيات مونديال 2018

الأرجنتين تبتعد خطوة عن تصفيات مونديال 2018
المناطق_وكالات

واصل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم مسلسل ترنحه في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه منتخب بيرو في الجولة السابعة عشر من التصفيات.

والتعادل هو الثالث على التوالي للمنتخب الأرجنتيني، الذي فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في هذه التصفيات.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 25 نقطة، لكنه تراجع إلى المركز السادس، في جدول التصفيات بفارق الأهداف المسجلة خلف بيرو وذلك بعد فوز تشيلي في مباراتها اليوم بنفس الجولة.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني “راقصو التانغو” بقيادة نجمه الشهير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني مهدداً بالغياب عن المونديال الروسي.

وفشلت التشكيلة التي دفع بها خورخي سامباولي في هز الشباك مجدداً، ليصبح الفريق بحاجة الآن للفوز على مضيفه الإكوادوري الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات، والتي يستضيف فيها المنتخب البيروفي نظيره الكولومبي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما افتقد المنتخب الأرجنتيني للفعالية المطلوبة في مواجهة الدفاع البيروفي القوي.

ولم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني ليظل التعادل السلبي قائما ويبتعد منتخب “التانغو” خطوة جديدة عن المونديال الروسي.

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