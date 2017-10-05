«السديس» يصدر عدداً من القرارات الإدارية برئاسة شؤون الحرمين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عددا من القرارات الإدارية والتنظيمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرصا منها على الارتقاء بالعمل الإداري والميداني والرفع من مستوى الأداء ودعما للهيكلة الإدارية وتفعيلا للصلاحيات فيما يعين على تقديم أرقى وأفضل الخدمات لرواد المسجد جاءت على النحو التالي :

فضيلة الشيخ د. ناصر بن عثمان الزهراني مديرا لمكتبة الحرم المكي الشريف

فضيلة الدكتور وليد بن صالح باصمد مديرا للإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام

فضيلة الشيخ محمد سيد أحمد مطيع الرحمن مديرا لمركز المخطوطات بمكتبة الحرم المكي

سعادة الأستاذ زكريا بن يحيى المدرس مديرا لإدارة المخزون

سعادة الأستاذ محمد بن مصلح الجابري مديرا للشؤون الميدانية والتنفيذية بمكتب الرئيس العام ومديراً لإدارة النظافة والفرش

سعادة المهندس محمد بن سليمان الوقداني مديرا للشؤون الفنية والهندسية والخدمية ومساعداً للشؤون الميدانية والتنفيذية بمكتب الرئيس العام

سعادة الأستاذ أحمد بن مساعد السويهري مديرا لإدارة العلاقات العامة بمكتبة الحرم المكي ومركز البحث العلمي

سعادة المهندس محمد بن هاشم خوج مديراً لمركز نظم المعلومات الجغرافية

سعادة الأستاذ أحمد بن سلمان الدهاس مديرا للإشراف الميداني بالمسعى

سعادة الأستاذ محمد بن منصور اللحياني مديرا للمركز الإعلامي

سعادة الأستاذ خالد بن عبدالهادي سباعي وكيلاً لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومديراً للعلاقات بالمجمع

سعادة الأستاذ محمد بن حنش الزهراني وكيل للإدارة المالية

سعادة الأستاذ صالح دخيل السلمي وكيلا لمعهد الحرم المكي

سعادة الأستاذ أحمد بن عيد الوذيناني وكيلا لأكاديمية التدريب والتأهيل

سعادة الأستاذ فايز بن عبدالملك ملا وكيلا لأكاديمية خدمات الحجاج والمعتمرين

سعادة الأستاذ نبيل بن عبده شريفي وكيلاً للهيئة للشؤون الإدارية للممرات وتنظيم المصليات

سعادة الأستاذ إسماعيل عابد العويبدي وكيلا لإدارة الهيئة للشؤون الميدانية للممراتوتنظيم المصليات

سعادة المهندس محسن بن حسين الصبان وكيلا لإدارة المشاريع

سعادة المهندس نزار بن حمزة علاء الدين وكيلا لإدارة المشاريع للتوسعة الشمالية

سعادة المهندس بسام بن نائف بن نصار الشريف وكيلا لإدارة السلامة للشؤون الميدانية

سعادة الأستاذ محسن بن عبدالمحسن السلمي وكيلا للإدارة العامة للتشغيل والصيانة

سعادة المهندس بسام بن سعيد العبيدي وكيلا لإدارة التشغيل

سعادة المهندس مشاري بن محمد المطرفي وكيلا لإدارة الصيانة

سعادة الأستاذ أيمن بن محمد علي بخاري وكيلا لإدارة التشغيل بالتوسعة الشمالية

سعادة الأستاذ عمار بن عبدالرحمن الذبياني وكيلا لإدارة الأنظمة والشؤون القانونية

سعادة الأستاذ سعيد بن جابر الطيب وكيلا لمكتبة المسجد الحرام

سعادة الأستاذ خميس بن علي الزهراني وكيلا لمعرض الحرمين الشريفين للشؤون الإعلامية والعلاقات

سعادة الأستاذ محمد بن فالح البركاتي وكيلا لإدارة المستودعات

سعادة الأستاذ طلال بن بخيت القرشي وكيلا ثانيا لإدارة الاتصالات الإدارية

سعادة الأستاذ شاكر بن مسعود العصيمي وكيلا لإدارة المطبوعات

سعادة الأستاذ حسن بن خبتي الزهراني وكيلا لإدارة العلاقات العامة بالرئاسة

سعادة الأستاذ عامر بن عبدالرحيم البخاري وكيلا ثانيا لإدارة العلاقات العامة بالرئاسة

سعادة الأستاذ بدر بن يحيى الزهراني وكيلا للإشراف الميداني بالتوسعة الشمالية

سعادة الأستاذ منصور بن عبدالله المطرفي وكيلا لإدارة العمليات للشؤون الميدانية ووكيلا للشؤون الميدانية والتنفيذية بمكتب الرئيس العام

سعادة الأستاذ أحمد بن عامر عسيري وكيلا لإدارة الأبواب للشؤون الإدارية

سعادة الأستاذ نايف بن ذياب الجحدلي وكيلا لإدارة النظافة والفرش للشؤون الإدارية

سعادة الأستاذ عبدالله بن إبراهيم عسيري وكيلا لإدارة النظافة والفرش للشؤون الميدانية

سعادة الأستاذ فهد بن شيراز المالكي وكيلا لإدارة النظافة والفرش للتوسعة الشمالية

سعادة الأستاذ إبراهيم بن حمود النجيدي وكيلا للعلاقات العامة بالمسجد الحرام

سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح بن صديق وكيلا للمركز الإعلامي

سعادة الأستاذ تركي بن عبدربه الحربي وكيلا للمركز الإعلامي بالمسجد الحرام

سعادة الأستاذ مناع بن جمعان الغامدي مديرا لوحدة أمن المعلومات الإلكترونية

سعادة الأستاذ سطام بن منير المطرفي مديرا لوحدة الاتفاقيات والشراكات ومديرا لوحدة الإيفاد والابتعاث

سعادة الأستاذ طارق بن صالح المالكي مديرا لوحدة معالجة الظواهر السلبية

سعادة الأستاذ يزيد بن يوسف الوابل مديرا لوحدة التشريفات ووكيل وحدة السكرتارية بمكتب الرئيس العام

سعادة الأستاذ منصور بن تركي الثبيتي مديرا لوحدة الوسطية والاعتدال

سعادة الأستاذ أسامه بن مسلم الحازمي مديرا لوحدة التميز البحثي

سعادة الأستاذ بندر بن حسن الشهري مديرا لوحدة الإعلام بمكتب الرئيس العام

سعادة الأستاذ محمد بن عبدالرحمن سلطان مديرا لوحدة فحص التظلمات

سعادة الأستاذ إبراهيم بن محمد شيبه مديرا لوحدة المحتوى والمعلومات

سعادة الأستاذ فيصل بن عبدالله الجودي مديرا لوحدة ذوي القدرات الخاصة

سعادة الأستاذ مرزوق بن ناصر الخليفي مديرا لوحدة علاقات الموظفين

سعادة الأستاذ خالد بن عبدالله السويهري مديرا لوحدة الأداء بإدارة الموارد البشرية

سعادة الأستاذ بلقاسم بالغيث العامري مديرا لوحدة التحكم

سعادة الأستاذ علي بن محمد المسعري وكيلا لوحدة أمن المعلومات الالكترونية

سعادة الأستاذ خالد بن مطيع الله المعبدي وكيلا لوحدة معالجة الظواهر السلبية

سعادة الأستاذ عصام بن مرشد الصغير وكيلا لوحدة تنسيق العمل التطوعي

سعادة الأستاذ أحمد بن علي البركاتي وكيلا لوحدة ذوي القدرات الخاصة

سعادة الأستاذ عادل بن محمد المقاطي وكيلا لوحدة الإعلام بمكتب الرئيس العام

سعادة الأستاذ أيمن بن عثمان الخضير سكرتيرا لوحدة الإعلام بمكتب الرئيس العام

سعادة الأستاذ أحمد بن خضر الراجحي سكرتيرا للشؤون الميدانية والتنفيذية بمكتب الرئيس العام

سعادة الأستاذ هاني بن فهد العماري منسقا إعلاميا بمكتبة المسجد الحرام

سعادة الأستاذ محمد بن عبدالله الكلثمي سكرتيرا لمدير الشؤون الفنية والهندسية والخدمية بمكتب الرئيس العام

سعادة الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الدثيني سكرتيرا لوحدة الخدمات بمكتب الرئيس العام

ويعد هذا التشكيل الذي يهدف إلى زيادة الطاقات الفعالة في سبيل تطوير الخدمات المقدمة وتطويراً لمنظومة العمل وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) ومواكبة للتحول المؤسسي (2020).​