 العثور على “طفل رضيع” بالقرب من مسجد وبجواره حقيبة ملابسه في الرياض! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العثور على “طفل رضيع” بالقرب من مسجد وبجواره حقيبة ملابسه في الرياض!

العثور على “طفل رضيع” بالقرب من مسجد وبجواره حقيبة ملابسه في الرياض!
المناطق_الرياض

قالت صحيفة محلية أن أحد الأشخاص عثر علي طفل رضيع عمره نحو ثلاثة أشهر بالقرب من أحد المساجد في مدينة الرياض.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” أكد مصدر مطلع في مستشفى الملك سلمان في الرياض أمس (الخميس) أن الطفل الذي تم تداول صورته على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي موجود بالفعل في المستشفى منذ أسبوعين.

وأضاف المصدر أن من عثر على الرضيع وجد بجانبه حقيبة ملابسه، واتضح بعد الكشف عليه خضوعه لعملية ختان، ما يدل على عدم تعرضه إلى تعنيف أو إساءة جسدية.

وكان الطفل عثر عليه قرب أحد المساجد في العاصمة الرياض قبل أسبوعين.، وسط تكهنات بأنه مخطوف من أسرته، ولكن حتى الآن لم تتقدم أية جهة ببلاغ عن الواقعة.

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