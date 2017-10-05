إنجلترا تحسم تأهلها لمونديال روسيا 2018

لحق منتخب إنجلترا بركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة بروسيا العام المقبل، عقب فوزه 1-0 على ضيفه منتخب سلوفينيا، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال امس الخميس.

وعزز منتخب انجلترا، الفائز بكأس العالم في 1966، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب إسكتلندا، ليحجز رسمياً بطاقة الصعود للمونديال للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

في المقابل، احتل منتخبا سلوفاكيا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة أمام منتخب سلوفينيا، صاحب المركز الرابع، واحتل المنتخب الليتواني المركز الخامس بست نقاط، فيما قبع منتخب مالطا في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وفي العاصمة البريطانية لندن، انتظر المنتخب الانجليزي حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحرز نجمه هاري كين هدف المباراة الوحيد.