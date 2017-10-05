 إنجلترا تحسم تأهلها لمونديال روسيا 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

للجنسين.. وظائف شاغرة بجامعة الجوف في عدة تخصصات تعرف على أفضل مشروبات للرياضيين مفيدة للعضلات أمانة الشمالية تغلق وتغرم «1435» محلاً تجارياً «السديس» يصدر عدداً من القرارات الإدارية برئاسة شؤون الحرمين إنجلترا تحسم تأهلها لمونديال روسيا 2018 العثور على “طفل رضيع” بالقرب من مسجد وبجواره حقيبة ملابسه في الرياض! الأستراليون يسلمون «51» ألف قطعة سلاح للسلطات الأرجنتين تبتعد خطوة عن تصفيات مونديال 2018 إيران: «خامنئ» يأمر بالقبض على ابنة رئيس القضاء بتهمة التجسس قراصنة روس يحصلون على أسراراً شديدة السرية من وكالة الأمن القومي الأمريكي إضرب معلم مصري عن الطعام والسبب! الجوازات: لهذا السبب تكتب على خانة الديانة «غير ذلك»

إنجلترا تحسم تأهلها لمونديال روسيا 2018

إنجلترا تحسم تأهلها لمونديال روسيا 2018
المناطق_وكالات

لحق منتخب إنجلترا بركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة بروسيا العام المقبل، عقب فوزه 1-0 على ضيفه منتخب سلوفينيا، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال امس الخميس.

وعزز منتخب انجلترا، الفائز بكأس العالم في 1966، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب إسكتلندا، ليحجز رسمياً بطاقة الصعود للمونديال للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

في المقابل، احتل منتخبا سلوفاكيا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة أمام منتخب سلوفينيا، صاحب المركز الرابع، واحتل المنتخب الليتواني المركز الخامس بست نقاط، فيما قبع منتخب مالطا في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وفي العاصمة البريطانية لندن، انتظر المنتخب الانجليزي حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحرز نجمه هاري كين هدف المباراة الوحيد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>