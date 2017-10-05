 تعرف على أفضل مشروبات للرياضيين مفيدة للعضلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعرف على أفضل مشروبات للرياضيين مفيدة للعضلات

تعرف على أفضل مشروبات للرياضيين مفيدة للعضلات
المناطق - الرياض

اعتاد بعض الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية على تناول الماء بعد التمارين لتعويض السوائل المفقودة من الجسم، لكن هناك مشروبات أخرى يمكن تناولها بدلا من الماء، ولها فوائد عديدة للعظام، وهى كما أشار إليها تقرير موقع الأمريكى “healthline”:

يعتبر مشروب حليب الشوكولاتة غنى بالكربوهيدرات، الأمر الذى يجعله مفيدا لتجدد العضلات عن طريق استبدال الجليكوجين المفقود أثناء التمرين، وتزواج الكربوهيدرات مع البروتين بحليب الشوكولاتة يجعل مفيد لانتعاش العضلات.

فقدان الكثير من الشوارد من خلال التعرق أثناء ممارسة الرياضة يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض، مثل التعب وتشنجات العضلات، والارتباك العقلى.

ووجدت الدراسات أن حليب الشوكولاتة مفيدا جداً، لاسيما لراكبى الدراجات، والرياضيين. وأظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن حليب الشوكولاتة يحسن أداء راكبي الدراجات على نحو أكثر فعالية من مشروب الكربوهيدرات.

يحتوى ماء جوز الهند، على مستوى عال من المواد المضادة للأكسدة والمواد المغذية، لذلك تناوله بعد ممارسة التمارين الرياضية مفيد جدا، ومياه جوز الهند يحتوى على مستويات عالية من البوتاسيوم والماغنيسيوم.

في عام 2012 وجدت دراسة أن تناول مياه جوز الهند مفيد للانتعاش بعد تمارين ولكن النتائج أشارت أيضا إلى أن شرب جوز الهند ومياه جوز الهند يمكن أن يسبب الانتفاخ واضطراب المعدة بالمقارنة مع المشروبات الرياضية. لذلك قد ترغب فى تجنب تناول ماء جوز الهند.

يعتبر الشاى الأخضر والأسود من المشروبات المفيدة تناولها بعد ممارسة التمارين الرياضية، حيث يؤدى إلى الاسترخاء تحتوى على مواد فعالة فى أكسدة الدهون أثناء التمارين الرياضية والانتعاش، ويحتوى الشاى على مواد مضادة للأكسدة المساعدة فى تقليل وجع العضلات واستعادة قوة العضلات بشكل أسرع.

وأشار التقرير إلى أن مشروب الشعير الخالى من الكحول من المشروبات الرياضية المفيدة، كما أكدت العديد من الدراسات أن تناول الشعير بعد ممارسة التمارين الرياضية ليس له آثار سلبية.

وأشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الشعير باعتدال أكثر نشاطاً، كما تحد من التهاب ما بعد السباق وأمراض الجهاز التنفسى العلوى.

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