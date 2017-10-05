للجنسين.. وظائف شاغرة بجامعة الجوف في عدة تخصصات

أعلنت جامعة الجوف عن توفر وظائف محاضر (للرجال والنساء) في عدد من التخصصات وسيكون التعيين بالنسبة لجميع التخصصات (ما عدا تخصصات الشريعة واللغة العربية) وفق نظام التعيين المشروط بالابتعاث الخارجي (للحصول على درجة الدكتوراه) من قبل الجامعة بنظام الابتعاث بحيث تستكمل إجراءات التعيين بعد إرفاق المتقدم ما يثبت بدئه لبرنامج الدكتوراه.

التخصصات المطلوبة:

– هندسة الحاسب والشبكات (رجال)

– التمريض – تمريض طوارئ (نساء)

– التمريض – تمريض اطفال (رجال)

– التمريض – الصحة النفسية (رجال ونساء)

– علوم المختبرات الإكلينيكية – علم الدم (رجال)

– علاج طبيعي – جراحة (نساء)

– علاج طبيعي أعصاب (رجال)

– الكيمياء الصيدلية (رجال ونساء)

– العقاقير (نساء)

– علم الادوية (نساء)

– الصيدلانيات (نساء)

– القانون – قانون دولي خاص (رجال ونساء)

– القانون – نظام جزائي (رجال ونساء)

– اللغة الإنجليزية – أدب (رجال)

– اللغة الإنجليزية – لغويات (رجال)

– إدارة الأعمال – مالية (رجال)

– إدارة الأعمال – تسويق (نساء)

– إدارة الأعمال – اقتصاد (رجال)

– الكيمياء – فيزيائية (رجال)

– الأحياء – فسيولوجي حيوان ومناعة (رجال)

– الفيزياء – فيزياء ذرية واطياف (رجال)

– هندسة مدنية – مساحة (رجال)

– هندسة مدنية – انشاءات (رجال)

– هندسة مدنية – تربة واساسات (رجال)

– هندسة مدنية – طرق ومرور (رجال)

– هندسة كهربائية – أنظمة قوى (رجال)

– المختبرات الطبية – كيمياء حيوية إكلينيكية (نساء)

– المختبرات الطبية – علم أمراض الدم (رجال)

– علاج طبيعي – علاج طبيعي للعلوم الأساسية (رجال)

– دراسات إسلامية – أصول فقه (رجال)

– رياضيات – إحصاء تطبيقي (نساء)

– فيزياء – حالة صلبة (نساء)

– كيمياء – كيمياء عضوية (رجال)

– لغة إنجليزية – لغويات (رجال ونساء)

– لغة إنجليزية – ادب (رجال ونساء)

– لغة عربية – نحو وصرف (رجال ونساء)

– لغة عربية – ادب ونقد (رجال)

– رياض اطفال (نساء)

– علم نفس (نساء)

– الفيزياء – حالة صلبة (رجال ونساء)

– لغة إجليزية – ادب انجليزي (رجال ونساء)

– لغة إنجليزية – لغويات (رجال ونساء)

– لغة عربية – نحو وصرف (رجال ونساء)

– لغة عربية – ادب (رجال ونساء)

– لغة عربية – مهارات لغوية (نساء)

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط في موعد أقصاه الأحد الموافق 1439/1/25هـ.

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