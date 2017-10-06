 9 منتخبات ضمنت تأهلها إلى كأس العالم .. تعرف عليها | صحيفة المناطق الإلكترونية
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9 منتخبات ضمنت تأهلها إلى كأس العالم .. تعرف عليها

9 منتخبات ضمنت تأهلها إلى كأس العالم .. تعرف عليها
المناطق - وكالات

ارتفع عدد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم، إلى 9 بعد أن ضمنت كل من ألمانيا وإنجلترا بطاقة مونديال روسيا 2018.

وتأهلت إنجلترا، مساء الخميس، إلى النهائيات العالمية بعد فوزها 1-صفر على سلوفينيا بفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله القائد هاري كين في المجموعة السادسة على ملعب ويمبلي.

كما ضمن المنتخب الألماني، بطل العالم، التأهل إلى مونديال روسيا بعد فوزه على إيرلندا الشمالية 3-1 على ملعب ويندسور بارك مساء الخميس.

وكانت كل من السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران تأهلت إلى مونديال روسيا عن قارة آسيا. وضمنت بلجيكا في المرحلة السابقة من التصفيات تأهلها إلى المونديال العالمي.

وعن أميركا اللاتينية تأهلت البرازيل إلى البطولة العالمية، واقتربت الأوروغواي كثيرا من التأهل، في حين أصبحت حسابات الأرجنتين معقدة جدا.

 

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