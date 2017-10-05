آل الشيخ يوقع عقدا لتأسيس أكاديمية رياضية مقرها الرياض

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عقداً مع الحارس الألماني العالمي (أوليفر كان)، يتولى بموجبه الإشراف على أكاديمية متخصصة في مركز حراسة المرمى.

ويأتي ذلك رغبة منه في تطوير مستويات لاعبي كرة القدم وبنائهم بناءً مناسباً يتوافق مع أحدث أساليب اللعبة وتطورها وتحقيقا لصناعة جيل رياضي متفوق في هذه اللعبة الشعبية.

وجاء تعاقد رئيس الهيئة مع الحارس الألماني الشهير، دعما لخطة الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو مستقبل أفضل لكرة القدم السعودية.

علما بأن التوقيع تم مساء الجمعة، وسيتولى أوليفر كان بموجب العقد الإشراف والإدارة لهذه الاكاديمية التي ستحمل مسمى إكاديمية ( أوليفر كان الدولية) وستكون متاحة لكل المستفيدين والراغبين من مختلف دول العالم، على أن تكون مدينة الرياض مقراً لها.