رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي يستقبل وزير الخارجية

استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي في مقر المجلس بموسكو اليوم، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لروسيا الاتحادية.

وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحرص البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على توثيق التعاون.

رافق معالي وزير الخارجية، مدير إدارة الشؤون الإعلامية السفير أسامة نقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية السفير عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

كما حضره أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي.