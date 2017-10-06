 الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية تفوز بجائزة نوبل للسلام للعام 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية تفوز بجائزة نوبل للسلام للعام 2017

الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية تفوز بجائزة نوبل للسلام للعام 2017
واس - اوسلو

منحت جائزة نوبل للسلام للعام 2017 ، اليوم ، إلى منظمة “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” (آيكان) تكريما لجهودها بهذا الصدد منذ عقد.
وقالت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس اندرسون ، في تصريح صحفي ، ” إن المنظمة تفوز بالجائزة مكافأة على عملها من أجل لفت الانتباه إلى التبعات الكارثية لأي استخدام للسلام النووي ولجهودها السباقة من أجل التوصل إلى معاهدة لحظر مثل هذه الأسلحة”.
وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية ما يعادل (1.10 مليون دولار أمريكي)

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