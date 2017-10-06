 تعرض موظف بوزارة التجارة ببريدة “لإطلاق نار” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعرض موظف بوزارة التجارة ببريدة “لإطلاق نار”

تعرض موظف بوزارة التجارة ببريدة “لإطلاق نار”
المناطق - بريدة

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن ‏تعرّض أحد رجال الرقابة في مدينة بريدة لإطلاق نار، أثناء عمله الميداني بالجولات التفتيشية شمال بريدة يوم أمس الخميس، ما أسفر عن إصابته في قدمه وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين في تغريدات عبر حسابه  أن الوزارة تتابع ملابسات القضية مع الجهات الأمنية المختصة لكشف تفاصيلها ودوافعها وضبط الجاني، وتقديمه للعدالة، وأكد أن الوزارة لن تتهاون إطلاقًا في بذل ما يضمن توفير الحماية لموظفيها أثناء أداء واجباتهم.

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