 الأمير سعود بن نايف يشيد بجهود رئاسة أمن الدولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف يشيد بجهود رئاسة أمن الدولة

الأمير سعود بن نايف يشيد بجهود رئاسة أمن الدولة
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالانجازات الأمنية المتلاحقة التي حققتها رئاسة أمن الدولة، والضربات الاستباقية التي وجهتها للفئة الإرهابية الضالة ولمثيري الفتنة والنعرات القبلية.
وقال سموه “نحمد الله على ما وفق له رئاسة أمن الدولة من توجيه ضربة استباقية للفئة الضالة، ساهمت ولله الحمد في احباط مخطط إرهابي غادر” وأضاف سموه “هذه الضربة الاستباقية ساهمت ولله الحمد في تجنيب الأبرياء شرور هذه الفئة الضالة، وأخمدت هذه الجهود ولله الحمد النعرات القبلية التي تفرق وتفت في وحدتنا الوطنية”.
مختتماً سموه تصريحه “الشكر لله أولاً، ثم لخادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه-يحفظهما الله- على دعمهما المتواصل للأحهزة الأمنية، ولتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية الذي أسفر ولله الحمد والمنة عن هذه الانجازات المتوالية، حفظ الله وطننا من كل مكروه، وأدام عليه أمنه واستقراره

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