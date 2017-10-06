لتطوير العمل وتبادل الخبرات .. الناصر: وحدة الخبرة والمعرفة قريبا في الرئاسة

‎أوضح فضيلة وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير الشيخ خالد بن محمد الناصر، أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد خطت خطوات تطويرية في أعمالها الإدارية والميدانية بما فيها البرامج التوعوية والتوجيهية، كما ركَّزت على ضرورة الانتقاء المهني لمنسوبيها ووضعت لذلك شروطاً ومواصفات عدة ومقاييس تطبيقية لعمل العضو في الميدان إضافة إلى إقامة العديد من البرامج التدريبية والندوات الفكرية في العلاقات الإنسانية ومد جسور التعاون بينها والجمهور بصورة حسنة ظهر ذلك جلياً من خلال مشاركة الرئاسة العامة في موسمي الحج والعمرة والمهرجانات المقامة بمناسبة الأعياد وذلك بتوجيهات وإشراف مباشر من معالي الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأشار الناصر إلى مناقشات مجلس الشورى وما تضمنته في إحدى جلساته الأخيرة من مطالباته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير وكذا التنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع وأيضاً التوسع في إيفاد موظفي الرئاسة الميدانيين للتدريب في العلاقات الانسانية.

وأضاف الناصر: وفي هذا الصدد فإن وكالة التخطيط والتطوير يقع على عاتقها القيام بالعديد من البرامج والأعمال المتعلقة بذلك ومن بينها التحديث والتطوير وتحسين مؤشر الأداء بصورة عامة ومستمرة، ولأهمية الإفادة من هذا الجانب صدرت توجيهات معالي الرئيس العام بالموافقة على إنشاء وحدة الخبرة والمعرفة والتي من أهم أهدافها تحقيق برامج الخطة الاستراتيجية واستثمار الخبرات وتوظيف المعارف في تحسين العمل وتطويره ورفع الكفاءة لدى منسوبي الرئاسة العامة وسرعة إنجاز المهمات بدقة وعناية وتقديم المعلومة لأصحاب القرار بصورة آنية كما تتيح الوحدة التبادل المعرفي بين الرئاسة والجهات ذات العلاقة حيث يوجد تنسيق بينها وبين الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع وذلك من خلال مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة مع العديد من الوزارات والجامعات الحكومية في هذا الصدد مما يهيئ الرئاسة العامة لتكون قادرة على إفادة الغير بحكم أنها -إضافة إلى مهامها وما تقوم به من أعمال عديدة وفق اختصاصاتها- باتت مؤسسة تعليمية تُعنى بتعزيز مفهوم الأداء التنظيمي، ولذا فإن الوحدة ستركز على استخلاص وتدقيق المحتوى المعرفي والترابط الفكري وتفعيل التبادل المعلوماتي بطريقة منهجية ومحكمة وبالتالي دعم التوجه الاستراتيجي والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة وفق تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه وأيده بنصره – وما يلقاه جهاز الرئاسة من لدن مقامه الكريم وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – من الرعاية الكريمة والدعم المتواصل والمؤازرة المستمرة.