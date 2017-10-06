ناشط إيراني: ما حققه الملك سلمان في شهرين عجز عنه “نجاد وروحاني” لسنوات

كشف ناشط إيراني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يدعى “ئەویندار” أن ما حققه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله خلال شهرين لم يستطع تحقيقه كل من رؤساء إيران “نجاد و روحاني” خلال فترة توليهما الرئاسة في إيران.

ويشير الناشط الإيراني في تغريدته أن ما استطاع خادم الحرمين الشريفين القيام به خلال هذه الفترة القصيرة من إصلاحات اقتصادية وسياسية في المملكة لم يستطع تنفيذه كل من “أحمدي نجاد” الذي ترأس إيران مدة “8” سنوات و روحاني الذي أمضى الأن “5” سنوات دون نتيجة.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من عدة مشاكل وعقبات حدت من نموه الأمر الذي قاد إلى عزوف الشركات العالمية الكبرى عن الاستثمار في إيران على الرغم من مضي سنتين على توقيع الاتفاق النووي.

كما أدى فشل “نجاد وروحاني” إلى تزايد معدلات الفقر في إيران لأرقام قياسية إضافة لفقد “التومان” الإيراني نحو ثلثي قيمته أمام الدولار خلال الفترة الأولى لرئاسة روحاني