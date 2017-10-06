 البنوك السعودية تنظم الدورة السابعة عشرة للإعلاميين بالمنطقة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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البنوك السعودية تنظم الدورة السابعة عشرة للإعلاميين بالمنطقة الشرقية

البنوك السعودية تنظم الدورة السابعة عشرة للإعلاميين بالمنطقة الشرقية
المناطق - الدمام - منال الدوسري

اختتمت البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية، النسخة السابعة عشرة  من الدورات التدريبية المخصصة للإعلاميين، والتي قدمها المعهد المالي (المعهد المصرفي سابقاً) ،  وأقيمت في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية من المملكة بحضور جمع من الإعلاميين والإعلاميات من منسوبي مختلف وسائل الصحافة والإعلام السعودية.ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي أطلقتها البنوك السعودية منذ عام 2010م وتستهدف تمكين الإعلاميين والإعلاميات العاملين في حقل الصحافة والإعلام الاقتصادي من تكوين معرفة ودراية مستنيرة حول مفهوم الصناعة المصرفية والمالية، والوظائف والمهام المرتبطة بقطاع المؤسسات المصرفية والمالية إلى جانب طبيعة عمل المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتعريفهم بأبرز المستجدات على صعيد الأسواق المحلية والعالمية، على النحو الذي يمكنهم من إثراء ثقافتهم المصرفية والمالية وتطوير أدائهم المهني والإعلامي المتخصص.
وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن مواصلة البنوك السعودية تبني إقامة هذه الدورات وبالتعاون مع المعهد المالي يأتي في سياق الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، وحرصاً على تمتين أواصر الشراكة مع المؤسسات الصحفية والإعلامية في المملكة انطلاقاً من دورها التوعوي والتنموي البارز، لافتاً إلى ما حققته الدورات السابقة من نتائج إيجابية وما لاقته من إقبال واسع من قبل الإعلاميين والإعلاميات حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين في تلك الدورات نحو 200 مشاركاً من المؤسسات الصحفية والإعلامية.
من ناحيته أوضح مدير عام المعهد المالي ثامر العيسى أن الدورة التدريبية الأخيرة تناولت في جوانبها العديد من المحاور ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي وأدواته ومنتجاته ومثّلت مادة خصبة بالنسبة للمشاركين الذي أبدوا اهتماماً ملحوظاً وتفاعلاً مميزاً خلال جلساتها وحلقات النقاش، معبّراً عن اعتزاز المعهد بنجاح هذه التجربة بأبعادها التوعوية والمجتمعية والمهنية

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