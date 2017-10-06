 الإطاحة بتشكيل عصابي لسرقة المساكن بالدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الإطاحة بتشكيل عصابي لسرقة المساكن بالدمام رئيس أرامكو يوقع عدة اتفاقيات مع شركات روسية رائدة ويسلط الضوء على مجالات واعدة للتعاون مع قطاع الطاقة الروسي خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي البنوك السعودية تنظم الدورة السابعة عشرة للإعلاميين بالمنطقة الشرقية خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء روسيا الاتحادية واعد تحصل على جائزة ملتقى بيبان 2017 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعليم ألمع يشارك العالم الاحتفاء بيوم المعلم الضمان الصحي يلزم شركات التأمين 10 أيام لتصحيح أوضاعهم وزير الطاقة يبحث مع وزير المصادر الطبيعية الروسي الاستثمار بين البلدين “الرزيز” يدخل منصة التمور المميزة والخلاص في الصدارة ناشط إيراني: ما حققه الملك سلمان في شهرين عجز عنه “نجاد وروحاني” لسنوات القصيم في تقرير صحفي “لمجلة قافلة الزيت” قبل 58 عاماً

الإطاحة بتشكيل عصابي لسرقة المساكن بالدمام

الإطاحة بتشكيل عصابي لسرقة المساكن بالدمام
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

تمكنت شرطة الدمام من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من سبعة مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر  اثر تلقي عدد من البلاغات عن تعرض عدد من المساكن للسرقة بأوقات ومواقع متفرقة بمدينة الدمام ومحافظة الخبر .
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي باشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الاستدلال اللازمة في القضايا المسجلة وتكثيف البحث والتحري بها والمشتبه تورطهم بارتكابها .
حيث تم التوصل للمتهمين والقبض عليهم وثبت تورطهم بسرقة ما يربوا عن ٢٥ منزل وشقة سكنية بالإضافة لسرقة مركبة وسلب احد العمالة . جرى ايقافهم استكمالا لإجراءات الضبط الجنائي وتمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>