الإطاحة بتشكيل عصابي لسرقة المساكن بالدمام

تمكنت شرطة الدمام من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من سبعة مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر اثر تلقي عدد من البلاغات عن تعرض عدد من المساكن للسرقة بأوقات ومواقع متفرقة بمدينة الدمام ومحافظة الخبر .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي باشر المختصون بالشرطة إجراءات جمع الاستدلال اللازمة في القضايا المسجلة وتكثيف البحث والتحري بها والمشتبه تورطهم بارتكابها .

حيث تم التوصل للمتهمين والقبض عليهم وثبت تورطهم بسرقة ما يربوا عن ٢٥ منزل وشقة سكنية بالإضافة لسرقة مركبة وسلب احد العمالة . جرى ايقافهم استكمالا لإجراءات الضبط الجنائي وتمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة .