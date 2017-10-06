 أكثر من 10 آلاف متدرب في جمعية أسرة ببريدة خلال عام 1438هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أكثر من 10 آلاف متدرب في جمعية أسرة ببريدة خلال عام 1438هـ

أكثر من 10 آلاف متدرب في جمعية أسرة ببريدة خلال عام 1438هـ
المناطق - بريدة

كشف مركز مهارات للتدريب التابع لجمعية أسرة ببريدة عن إقامة 210 برامج تدريبية معتمدة تم إنجازها خلال عام 1438هـ والتي استفاد منها أكثر من عشرة آلاف متدرب من الرجال و النساء وتأتي هذه البرامج التدريبية تحقيقاً لرسالة الجمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية و تماشياً مع رؤية المملكة 2030 حيث تم تنفيذ 77 برنامجاً تدريبياً في المجال الأسري و 99 برنامجاً في مجال المهارات الشخصية و 20 برنامجاً في المجال التربوي بالإضافة إلى 12 برنامجاً في مجال تطوير المهارات الإدارية في القطاع الغير ربحي و برنامجين في المجال القانوني .
أوضح ذلك مدير مركز مهارات للتدريب الأستاذ حمد الدخيل الذي أكد بأن  البرامج التدريبية التي يقدمها المركز هي برامج معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة القصيم بالإضافة إلى حرص إدارة المركز على استقطاب المدربين المتخصصين وتوفير البيئة التدريبية المناسبة والتي ساهمت بشكل واضح في الوصول إلى نجاح الخطة التدريبية لعام 1438هـ  بنجاح متوازي مقارنة بين البرامج المقدمة وإقبال المشاركين فيها ، متطلعين إلى تحقيق إنجازات تخدم المواطن وتدعم مسيرة التنمية الاجتماعية .

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