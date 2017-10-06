أول لقاء لرؤساء البلديات والمجالس البلدية بالقصيم

استعرض رؤساء المجالس البلدية ورؤساء البلديات بمنطقة القصيم مساء الاربعاء 14/ 1 / 1439هـ انظمة ولوائح المجالس البلدية ، وذلك في أول لقاء على مستوى المملكة والذي ضم أكثر 27مجلس بالمنطقة ، بحضور أمين أمانة منطقة القصيم المهندس محمد المجلي .

بدأ اللقاء رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم الدكتور إبراهيم الغصن الذي أكد أن هذا الملتقى هو تحقيقاً لرغبة سمو أمير القصيم ورغبة من المجلس البلدي لتحقيق التعاون بين المجالس البلدية في تحقيق أفضل خدمة للمواطنين ، مستعرضاً أهم أنظمة ولوائح المجالس البلدية .

وأكد أمين المنطقة المهندس محمد المجلي على تكاتف وتعاون كافة المجالس البلدية بالتعاون مع رئيس البلدية لتنفيذ القرارات وفق الأنظمة واللوائح ، سعياً لتطوير أعمال البلديات والرفع من أعمالها ، مشيراً إلى أن أمانة القصيم تبحث عن الأعمال الجميلة التي تصب في مسار التطوير لأجل تحقيق أقصى خدمة ممكنة للمواطن والوطن.

وأبدى المجلي رغبته في زيارة كافة البلديات والمراكز التابعة لها في القصيم ، داعياً إلى عقد لقاءات ونقاشات مستمرة بين المجالس البلدية ،مبدياً إعجابه الشديد بهذا اللقاء .

وكانت المداخلات التي تمحورت حول عدد من المواضيع المشتركة مثل العشوائيات والنطاقات العمرانية ، والاستفسارات عن عدد من المواد باللوائح ، وسجلت عدد من التوصيات لهذا اللقاء .