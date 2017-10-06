 دار الرعاية الإجتماعية وشركة صحراء للبتروكيماويات يحتفون بالنزلاء تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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دار الرعاية الإجتماعية وشركة صحراء للبتروكيماويات يحتفون بالنزلاء تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين

دار الرعاية الإجتماعية وشركة صحراء للبتروكيماويات يحتفون بالنزلاء تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين
المناطق - الدمام - منال الدوسري

أقامت دار الرعاية الإجتماعية بالدمام مأدبة غذاء للقسمين الرجالي والنسائي بالشراكة مع شركة الصحراء للبتروكيماويات ، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمسنين في إطار المبادرات مع القطاع الخاص.
وتضمنت الفعاليات إقامة مأدبة غذاء جولة قام بها الضيوف على أقسام ومرافق الدار وبوجود الأهالي الذين تفاعلوا مع هذه المبادرة بشكل كبير ومميز في ظل قيام الضيوف بتبادل الحديث مع المقيمين والمقيمات من المسنين في الدار ، إلى جانب توزيع الهدايا عليهم من قبل المدير التنفيذي للشركة الأستاذ / صالح بن محمد باحمدان والذي أثنى على جميع المنسوبين والعاملين بالدار على حسن تعاملهم ورعايتهم وإهتمامهم بالنزلاء ، مشيراً إلى أن كل ما يقدمونه لهم إنما هو في واقع الأمر في ميزان أعمالهم وأنهم يثابون عليه وليس فقط من منطلق قيامهم بمهامهم العملية أو واجبهم المهني والوظيفي ، خصوصاً أن هذه الخدمة والرعاية إنما هي لأجل من ضحى وآثر على نفسه في سبيل تربية الأبناء ، وإن شاء الله سنستمر في مبادراتنا هذه في الأيام القادمة وستشهد تفاعلاً أكبر.

من جانبه وجه مدير الدار الأستاذ / فهد بن راشد العميره شكره وتقدير لشركة الصحراء للبتروكيماويات ممثلة في مديرها التنفيذي الأستاذ صالح بن محمد باحمدان على هذه المبادرة المميزة والتي أضفت طابع الفرح لدى المقيمين والمقيمات والأهالي ومنسوبي الدار ، متمنياً من شركات أخرى تحذوا حذوا شركة الصحراء للبتروكيماويات ، إلى جانب شكره لفريق العمل والتنسيق في هذه المباردة من قبل مسئول البرامج والأنشطة بالدار الأستاذ / عبدالعزيز الكثيري.

وفي الختام قدم مدير الدار الأستاذ / فهد بن راشد العميره شهادات الشكر للشركة على مبادرتها الجميلة.

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