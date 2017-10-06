 قرقاش : نجاح زيارة الملك سلمان إلى روسيا نجاح للعرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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قرقاش : نجاح زيارة الملك سلمان إلى روسيا نجاح للعرب

قرقاش : نجاح زيارة الملك سلمان إلى روسيا نجاح للعرب
المناطق - متابعات

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا ونجاحها، قائلًا: “الدور المعنوي والسياسي للمملكة دولياً يترجم لصالح استرجاع العرب لهيبتهم”.
وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الدور المعنوي والسياسي للمملكة دولياً، يترجم لصالح استرجاع العرب لهيبتهم، ولا يمكن لرهاننا إلا أن يكون عربياً، الملك سلمان يحدد اتجاه البوصلة”.
وأضاف: “النجاح المبهر لزيارة الملك سلمان إلى روسيا نجاح للعرب، دور المملكة المحوري للصالح المشترك والحراك الإيجابي يحيّد نفوذ دول الجوار في عالمنا”.

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