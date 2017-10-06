قرقاش : نجاح زيارة الملك سلمان إلى روسيا نجاح للعرب

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا ونجاحها، قائلًا: “الدور المعنوي والسياسي للمملكة دولياً يترجم لصالح استرجاع العرب لهيبتهم”.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الدور المعنوي والسياسي للمملكة دولياً، يترجم لصالح استرجاع العرب لهيبتهم، ولا يمكن لرهاننا إلا أن يكون عربياً، الملك سلمان يحدد اتجاه البوصلة”.

وأضاف: “النجاح المبهر لزيارة الملك سلمان إلى روسيا نجاح للعرب، دور المملكة المحوري للصالح المشترك والحراك الإيجابي يحيّد نفوذ دول الجوار في عالمنا”.