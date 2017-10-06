 “الزويد” يؤكد على أن الخوف من أهم معوقات تطوير الذات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“الزويد” يؤكد على أن الخوف من أهم معوقات تطوير الذات

“الزويد” يؤكد على أن الخوف من أهم معوقات تطوير الذات
المناطق - عادل الزهراني

أكد  المدرب في تطوير  الذات  الأستاذ  راضي الزويد أن الخوف من أبرز معوقات تطوير الذات لافتاً إلى أن الإساءات السلبية ليس لها هدف معين موضحاً أن تطوير الذات هو منهج أو أسلوب لتنمية واكتساب المهارات، المعلومات، والسلوكيات التي تجعل الإنسان يشعر بالرضا والسلام الداخلي، والتي تمكنه من تحقيق أهدافه والتعامل مع مختلف المعيقات التي تواجهه.
وأبان الزويد خلال دورة قدمها حول ( إداريات في تطوير الذات ) وذاك بلجنة الشيحية بالتعاون مع ثانوية الشيحية بالقصيم أن تطوير الذات يبدأ من داخل الذات وينبع من همة وإرادة صاحبها وتطلعه إلى تحقيق المزيد والأفضل لذاته في كل جانب تبدع فيه مشيراً إلى أن هنالك طرق عديده لتطوير الذات تعلم طرق فاعله للتعامل مع الضغوط النفسية التي تزداد يوميا على الفرد وكذلك التغيير الذي اصبح ضرورة في كل شؤون الحياة بالإضافة إلى تحديد الهدف في الحياة ومهاراتها واكتساب المهارات والقدرات.

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