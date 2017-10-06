زيارة حرم سمو أمير منطقة الرياض للمعرض الفني الأول (زوايا لونية)

قامت صاحبة السمو حرم أمير منطقة الرياض الأميرة /نورة بنت محمد ال سعود بزيارة المعرض الفني الأول (زوايا لونية) للفنون التشكيلية بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود في تمام الساعة 11 من صباح يوم الأربعاء 14 محرم 1439هـ الموافق 4 أكتوبر 2017 , وكان في استقبالها وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة / إيناس سليمان العيسى وعميدات الكليات الإنسانية والعلمية وأعضاء هيئة التدريس ,حيث تلعب المعارض الفنية دوراً فعالاً في تنشيط الإنتاج الفني ومن خلال هذا الحراك ظهر معرض “زوايا لونية” والذي يقدم أعمالاً متنوعة في كافة مجالات الفنون البصرية لكبار الفنانين والمبدعين السعوديين، ليعكس جهود جامعة الملك سعود في أن تكون المملكة ملتقى للثقافات ومركزاً فنياً مهماً، يوفر للمبدعين البيئة الملائمة للتطور الثقافي والفني.

حيث توجهت سموها برفقة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات بزيارة المعرض الفني وأثناء جولتها استمعت للفنانات و لمشرفات المعرض من (فخر التطوع ) بالتعريف بالأعمال الفنية الموجود داخل المعرض لشرح الأعمال الفنية وما يحتويه من إبداعات وأشاد الحضور بالمعرض وبالأعمال المشاركة به حيث شمل أكثر من (50) مشارك ومشاركة من الفنانين وأكثر من (100) لوحة تشكليه و (19) مجسم فني باختلاف توجهاتهم الفنية .

واختتمت سموها جولتها بعبارات الفخر والاعتزاز للجهود المبذولة بالمعرض الفني وشكرت سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات حيث قامت بتكريم شركاء النجاح بالمعرض (مؤسسة الوليد الإنسانية) وأيضا (ألوان السعودية) تمثله الفنانة /بدور السديري وأيضا (الفن النقي) تمثله سمو الأميرة / أضواء بنت يزيد ال سعود والفنانين المشاركين بالمعرض وأعضاء لجنة المعرض لتأتي زيارة سمو الأميرة لتضيف الدعم الكبير بأن نكون على قدر مسؤولية العمل نحو التميز المستمر بإذن الله.