 أمير جازان يكلف الدكتور الفغم مساعدا لوكيل الامارة للشؤون الأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير جازان يكلف الدكتور الفغم مساعدا لوكيل الامارة للشؤون الأمنية

أمير جازان يكلف الدكتور الفغم مساعدا لوكيل الامارة للشؤون الأمنية
المناطق - جازان

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير  منطقة جازان قرار اداريا يقضي بتكليف عضو مجلس الشورى السابق الدكتور نواف بن بداح الفغم مساعدا لوكيل الإمارة للشؤون الأمنية.

وعبر  مساعد وكيل الامارة للشؤون الامنية الدكتور نواف الفغم عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير جازان وسمو نائبه على هذه الثقة سائلا الله عزوجل ان يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر  -حفظهم الله- لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

معبرا عن سعادته بالعمل في خدمة منطقة جازان واهلها وفِي الحد الجنوبي هذا الجزء الغالي بالمملكة  ، وتحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير المنطقة ،حفظهما الله .
ويعد الفغم من الكفاءات المتميزة اداريا واكاديميا واجتماعيا  وهو عضو سابق بمجلس الشورى لدورتين متتاليتين ضابط سابق بالحرس الوطني وفيما يلي نبذه مختصرة عن سيرة الذاتية :

-عضو مجلس الشورى لدورتين متتاليتين
-نائب وعضو اللجنة الامنية على مدى ثماني سنوات.
-دكتوراه بالاستراتيجية والتخطيط من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة وكذلك الماجستير.
– دورات متعددة داخل وخارج المملكة
-محاضرة غير متفرغ عن الامن الفكري والجماعات الإرهابية
-ناشط اجتماعي ورئيس عدة جمعيات وعضو في جمعيات اخرى مختلفة
-رئيس عدة لجان رسمية وممثل لجهات حكومية
-ضابط سابق بالحرس الوطني
-محب للعمل التطوعي والمبادرات الاجتماعية
-ساهم في عدة ورش لرؤيا ٢٠٣٠
-ناشط وكاتب اعلامي.
-نال العديد من الأوسمة وخطابات الشكر.
-كتبت عنه عدد صحف ومنها جريدة عكاظ بعنوان (الفغم عطاء متميز وحضور دولي).

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