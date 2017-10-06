جمرك الوديعة يكشف محاولة تهريب أكثر من 10 كيلو جرام من الحشيش المخدر

كشف جمرك الوديعة محاولة لتهريب مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها (10.922,1) عشر آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون جرام وواحد من الجرام, حيث عُثر عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات القادمة للجمرك .

وأوضح مدير عام جمرك الوديعة زياد البلوي أنه قدِمت للجمرك شاحنة نقل ، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بوجود أجسام غريبة داخل الخزانات الجانبية للشاحنة , وبتفتيش المنطقة عُثر على عدد (10) بلاطات حشيش مخدر بلغ وزنها (10.922,1) عشر آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون جرام وواحد من الجرام. مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأكد مدير عام جمرك الوديعة على الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك السعودية وذلك في سبيل منع دخول مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى داخل المملكة،منوهاً في الوقت نفسه بالنجاحات المتواصلة التي تحققها الجمارك السعودية في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه .