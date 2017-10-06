قطر تطرد مقيمين أحدهما رفض المشاركة في “جدارية وفاء لتميم”

طردت قطر مقيمين أردنيين، بسبب منشور لأحدهما على فيس بوك يتمنى حل الأزمة الخليجية، حسبما قال أحدهما وفقا لـ24.

وأوضح المقيم المطرود، أنه تفاجأ بطلب شركته تقديم استقالته على نحو مفاجئ وإنهاء إقامته والمغادرة إلى الأردن خلال 3 أيام.

وقال إنه شارك منشوراً من إحدى الصفحات يحمل صيغة التمني لحل الأزمة الخليجية وأن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه بين الأشقاء.

وتابع أنه بعدما سأل أحد المسؤولين في الشركة أبلغه أنه يشارك منشورات سياسية على صفحته على فيس بوك.

فيما أوضح قريب من المقيم الآخر، أن المطعم الذي كان يعمل فيه أنهى عمله بعد أن استدعي للتحقيق لرفضه المشاركة في رسم جدارية “وفاء لأمير قطر تميم” في الدوحة.