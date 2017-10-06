 صحافي فرنسي: الإرهاب وسيلة الدوحة للتحكم بالسلطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صحافي فرنسي: الإرهاب وسيلة الدوحة للتحكم بالسلطة

صحافي فرنسي: الإرهاب وسيلة الدوحة للتحكم بالسلطة
المناطق - متابعات

أكد الصحافي الفرنسي إيمانويل رضوي، اليوم الجمعة، أن الإرهاب بالنسبة لقطر وسيلة للتحكم في السلطة وتدبير الانقلابات والمؤامرات.

وقال إيمانويل رضوي إن الدوحة تستخدم الإرهاب لتحريك المتطرفين للتلاعب بمشاعر المسلمين، مشيراً إلى أن قطر تستخدم الإرهابيين للتأثير على الرأي العام العالمي من شمال أفريقيا إلى الشيشان إلى مناطق أخرى.

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر “الدور القطري بدعم الإرهاب” في باريس: “هناك نشاط إرهابي يقوم به بلد صغير جداً هو قطر”، موضحاً أن علاقة الدوحة بالإرهاب لا يصعب إثباتها.

ونظم مركز دراسات الشرق الأوسط لمكافحة التطرف المؤتمر بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والصحافيين، لكشف حقيقة دعم الدوحة للإرهاب.

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