 أمير الحدود الشمالية : الضربات الاستباقية للفئة الإرهابية تعكس الكفاءة العالية لرئاسة أمن الدولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير الحدود الشمالية : الضربات الاستباقية للفئة الإرهابية تعكس الكفاءة العالية لرئاسة أمن الدولة

أمير الحدود الشمالية : الضربات الاستباقية للفئة الإرهابية تعكس الكفاءة العالية لرئاسة أمن الدولة
المناطق - عرعر

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بالجهود الأمنية لرئاسة أمن الدولة، والضربات الاستباقية التي وجهتها للفئة الإرهابية الضالة ولمثيري الفتنة.
وأكد سموه أن هذا النجاح الأمني يعكس يقظة وقوة رجال أمننا البواسل بالأجهزة الأمنية كافة، في ظل المتابعة من قِبل حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – في التصدي لأي تهديد لأمن وطننا الغالي، ومواجهة المعتدين بكل قوة وحزم.
وأشار إلى أن نجاح الجهود الأمنية في توجيه الضربات الاستباقية يأتي امتدادًا لدورها الريادي في مكافحة الإرهاب، ومحاربة تمويله والداعمين له.
واختتم سمو أمير الحدود الشمالية تصريحه سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه – حفظهما الله -، وأن يبارك في جهود رجال الأمن بالتصدي لدعاة الفتن وأعداء الإنسانية.

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