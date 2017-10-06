 مغردون يتداولون صورة لأحد عدادات الكهرباء كتب عليها جملة ” لا تفصل علينا أبونا في المستشفى وبنسدد آخر الشهر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مغردون يتداولون صورة لأحد عدادات الكهرباء كتب عليها جملة ” لا تفصل علينا أبونا في المستشفى وبنسدد آخر الشهر”

مغردون يتداولون صورة لأحد عدادات الكهرباء كتب عليها جملة ” لا تفصل علينا أبونا في المستشفى وبنسدد آخر الشهر”
المناطق ـ الرياض - وليد الحمود

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لأحد عدادات الكهرباء في منزل شعبي بمحافظة أبوعريش جنوب المملكة كتب عليه جملة ” لا تفصل علينا أبونا في المستشفى وبنسدد آخر الشهر” وكان سكان المنزل قد كتبوا هذه الجملة لموظف شركة الكهرباء طلبا منهم عدم فصل التيار الكهربائي للظروف التي يمرون بها ، وتفاجأ موظف الكهرباء خلال مروره لقراءة العداد بوجود ورقة أخرى بالقرب من العداد كتب عليها: “نحن حريم في البيت ووالدنا منوم في المستشفى وعلينا 700 ريال فقط ، وراح نسدد الفاتورة نهاية الشهر” .

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