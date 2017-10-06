 أستراليا تنافس قطر على عرش مصدري الغاز المسال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أستراليا تنافس قطر على عرش مصدري الغاز المسال

أستراليا تنافس قطر على عرش مصدري الغاز المسال
المناطق - وكالات

تخطط أستراليا لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 16% في 2018، مع بدء تشغيل مشروعات جديدة بقيمة 180 مليار دولار، لتقترب من قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وينتظر أن ترتفع صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال إلى 74 مليون طن في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2019، من 63.8 مليون طن متوقعة في السنة الحالية، و52 مليون طن في السنة الماضية.

وللمقارنة، فصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بلغت العام الماضي قرابة 77.4 مليون طن. وستتعزز صادرات الغاز الأسترالية بفضل الإنتاج من مشروع جورجون، الذي تديره شيفرون.
يضاف له، انطلاق 3 مشروعات للغاز الطبيعي المسال، ستضيف 21 مليون طن إلى صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال، ليصل إجمالي تلك الطاقة إلى نحو 88 مليون طن.

وتعول أستراليا، بحسب تقرير شهري صادر عن وزارة الصناعة الأسترالية، على أسواق مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين لاستيعاب الكميات الإضافية.

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