آل الشيخ يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة لاعب منتخب السباحة فيصل الحسن

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة لاعب نادي الصفا والمنتخب السعودي للسباحة فيصل الحسن، الذي توفي صباح اليوم خلال تدريبات المنتخب في الدمام.

ووفقا لتوجيه رئيس مجلس الإدارة، فقد تم تكليف مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية حامد سعيد السريعي برئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلا عن وكالة شؤون الرياضة وممثلا عن وكالة الشؤون الفنية والاستثمار بالهيئة العامة للرياضة، على أن ترفع تقريرها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد القادم.