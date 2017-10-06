 آل الشيخ يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة لاعب منتخب السباحة فيصل الحسن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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آل الشيخ يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة لاعب منتخب السباحة فيصل الحسن

آل الشيخ يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة لاعب منتخب السباحة فيصل الحسن
المناطق - الرياض

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة لاعب نادي الصفا والمنتخب السعودي للسباحة فيصل الحسن، الذي توفي صباح اليوم خلال تدريبات المنتخب في الدمام.

ووفقا لتوجيه رئيس مجلس الإدارة، فقد تم تكليف مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية حامد سعيد السريعي برئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلا عن وكالة شؤون الرياضة وممثلا عن وكالة الشؤون الفنية والاستثمار بالهيئة العامة للرياضة، على أن ترفع تقريرها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد القادم.

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