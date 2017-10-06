 الحكم على “سفاح القطط” بالسجن “سنة” وتغريمه 20 ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الحكم على “سفاح القطط” بالسجن “سنة” وتغريمه 20 ألف ريال

الحكم على “سفاح القطط” بالسجن “سنة” وتغريمه 20 ألف ريال
المناطق - جدة

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً يقضي بمعاقبة الشاب الذي ظهر في عدة مقاطع فيديو يقتل القطط في جدة، بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال مع مصادرة الوسائل المستخدمة في القضية، لأن ما قام به ينافي تعاليم وقيم الدين الحنيف من الرفق بالحيوان ومخالفته نظام جرائم المعلوماتية.

وأعلنت إمارة منطقة مكة اليوم الجمعة أن المحكمة الجزائية في جدة قضت يوم أمس الخميس بالسجن لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال على شاب ظهر في عدة مقاطع فيديو يقتل القطط في جدة، إضافةً إلى مصادرة سلاح بدون ترخيص كان بحوزته، لمخالفته نظام جرائم المعلوماتية وذلك حسبما أعلنت الإمارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بمعاقبته بالسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال مع مصادرة جهاز الجوال وإغلاق حسابه في موقع التواصل الإلكتروني سناب شات ومصادرة السلاح نوع ساكتون هوائية.

يذكر أن هذه الحادثة حصلت قبل قرابة الشهرين وظهر فيها الشاب بمقاطع فيديو وهو يقوم بقتل مجموعة من القطط مستخدماً بندقية صيد هوائية، وقوبلت ممارسته هذه حينها بموجة من الغضب في وسائل التواصل وطالبوا بمحاسبته، وأمر وقتها أمير منطقة مكة المكرمة شرطة المنطقة بالقبض عليه، والتحقيق معه، وتطبيق العقوبات بحقه.

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