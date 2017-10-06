مسؤول أمريكي: أمريكا ترفع العقوبات عن السودان

نقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان، الجمعة.

وأرجع المسؤول، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، ذلك إلى التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في السودان.

وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية، رفع الرئيس دونالد ترامب حظرا تجاريا أميركيا وإجراءات عقابية أخرى.

وكانت هذه العقوبات والإجراءات سببا في فصل السودان فعليا، عن معظم النظام المالي العالمي.

وتحدث المسؤول الأميركي الذي كشف عن القرار، شريطة عدم نشر اسمه قبيل إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على السودان متهمة إياه بدعم مجموعات متشددة، وبخرق حقوق الإنسان في إطار النزاع في منطقة دارفور في غرب البلاد.

وشددت الحكومة السودانية أن النزاع الذي يدور في إقليم دارفور منذ العام 2003 انتهى.

وأدت العقوبات الأميركية إلى وضع قيود على التحويلات المالية عبر البنوك الدولية وعلى حصول السودان على التقنيات الحديثة، ما أدى الى تباطؤ الاقتصاد.

و في وقت سابق صرح وزير الخارجية عادل الجبير، بأن المملكة مستمرة في جهودها من أجل رفع العقوبات عن السودان

وقال إن المملكة «تعمل مع الأشقاء في السودان لتحسين علاقات السودان مع الولايات المتحدة، ورفع العقوبات المفروضة على السودان، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

وأضاف أن السودان حقق تقدما في مجالات كبيرة للوصول إلى رفع العقوبات، وقال: «نحن مستمرون في جهودنا بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وغيرهم من الأشقاء في المنطقة لإيجاد حل لهذا الوضع.. ولكي يستطيع السودان أن يركز على التنمية وعلى الاقتصاد وعلى الازدهار بإذن الله».

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن «هذه الجهود الجليلة محل تقدير من القيادة السودانية والشعب السوداني».