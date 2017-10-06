 شاهد..صافرات الاستهجان تلاحق وزير التعليم في حفل اليوم العالمي للمعلم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد..صافرات الاستهجان تلاحق وزير التعليم في حفل اليوم العالمي للمعلم

المناطق - الرياض

لاحقت صافرات الاستهجان وزير التربية والتعليم الدكتور “أحمد العيسى” خلال احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم الذي أقيم على شرف أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم بحضور الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم على مسرح مبنى الوزارة بالرياض وبحضور نائب الوزير د. عبدالرحمن العاصمي ووكلاء الوزارة وقياداتها.
وأظهر المقطع إطلاق الحضور صافرات استهجان عند ذكر مقدم الحفل لاسم وزير التعليم والترحيب به أثناء تواجده في الحفل الذي حضره أيضًا فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ولاقي ترحيب واسع من الحضور عندما ذكر مقدم الحفل اسمه.

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