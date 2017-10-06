تعرف على مواصفات منظومة “إس400” الروسية التي وافقت المملكة على شرائها

بعد إعلان المملكة، يوم أمس الخميس، الموافقة على شراء عدد من منظومات “إس-400” الصاروخية للدفاع الجوي وعدد من الأنواع الأخرى من الأسلحة الروسية، جاء الفضول لدى الكثيرين للتعرف على مواصفات هذه المنظومة التي أبدت أمريكا وعدد من الدول قلقها من هذا لاتفاق.

المواصفات الخيالية لأقوى منظومة دفاعية في العالم:

تتصف منظومة الصواريخ الحديثة للدفاع الجوي “إس- 400” “تريومف” خلافا لسابقتها “إس 300 بي إم” بقدرتها على تدمير كافة أنواع الأهداف الجوية، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض، والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، وحتى الرؤوس المدمرة للصواريخ ذات المسار الباليستي التي تصل سرعتها إلى “5000” متر في الثانية، ويذكر المختصين أنه ليس بمقدور أية منظومة أخرى متابعة مثل هذا المسار.

وتعتبر منظومة “إس 400 ” الأكثرَ تطورا في العالم، وهى قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرة الشبح الشهيرة.

وتم تصميم المنظومة في شركة “ألماس — أنتاي”، وجرى تزويد الجيش الروسى بمنظومات “إس- 400” “تريومف” اعتبارا من أغسطس عام 2007، حيث بدأت أول كتيبة مزودة بهذه المنظومات مناوبتها القتالية فى ضواحي موسكو.

ويمكن أن تزود منظومة “إس 400” بـ “5” أنواع من الصواريخ مختلفة المهام والأغراض، لكن الأبرز صاروخ “40Н 6 Е” وهو النموذج الأخير استكملت به تشكيلة المنظومة، ويستخدم هذا الصاروخ لتدمير أهداف هامة ومعقدة، بينها طائرات الكشف الرادارى البعيد وطائرات الشبح المعادية، وذلك عن بعد 400 كيلومتر.