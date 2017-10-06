 لاعبو “الأخضر” يقدمون تبرعًا ماليًا لصالح جمعية ذوي شهداء الواجب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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لاعبو “الأخضر” يقدمون تبرعًا ماليًا لصالح جمعية ذوي شهداء الواجب

لاعبو “الأخضر” يقدمون تبرعًا ماليًا لصالح جمعية ذوي شهداء الواجب
المناطق - الرياض

قام لاعبو المنتخب الوطني الأول اليوم الجمعة بتقديم تبرع مالي لصالح جمعية ذوي شهداء الواجب، وذلك دعما منهم للبرامج والخدمات المقدمة لأبناء ذوي شهداء الواجب، وتقديرا لتضحيات أولياء أمورهم بأرواحهم.

وتسلم رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود العويس شيكا مصدقا قدمه قائد المنتخب أسامة هوساوي باسمه ونياية عن زملائه في المنتخب، وذلك بحضور لاعبي الأخضر والمشرف المالي للجمعية أحمد المحيميد.

من جانبه، أكد أسامة هوساوي أن هذه المبادرة تأتي تقديرا لذوي شهداء الواجب وتضحيات أولياء أمورهم، مبينا أن ما يقدمه أبطال القوات المسلحة يسطر بأحرف من ذهب، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لاتعد شيئا في مقابل ما يقدمه الأبطال في الحد الجنوبي.

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