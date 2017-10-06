الجيش الليبي يعلن السيطرة الكاملة على صبراتة

أعلنت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش التابعة للقيادة العامة للجيش، اليوم الجمعة، عن سيطرتها الكاملة على مدينة صبراتة بعد انسحاب الميليشيات منها.

وقالت الغرفة، في بيان الجمعة إن الغرفة “تعلن عن تحرير المدينة وضواحيها بالكامل بعد طردها لكتائب ومسلحي أحمد الدباشي منها”.

وأكدت أن وحداتها بدأت عمليات تمشيط المواقع الأخيرة التي انسحبت منها الميليشيات للتأكد من خلوها من المخلفات والألغام.

من جانبه، أكد مصدر عسكري من الغرفة لــ”العربية.نت” أن ميليشيات الدباشي وقواتها المساندة انسحبت صباح اليوم الجمعة إثر هجوم مفاجئ من قوات الغرفة باتجاه غرب المدينة.

وقال المصدر إن “مسلحي الميليشيا انسحبوا على متن ما يقارب 20 سيارة مسلحة باتجاه مجمع مليتا للغاز القريب من المدينة على مسافة 20 كيلومترا، تاركين وراءهم آلياتهم الثقيلة وكمية كبيرة من الأسلحة.

وأكد المصدر أن “السيطرة على المدينة باتت كاملة وفي قبضة قوات الجيش” كما أكد البدء في تنفيذ خطط لحماية المدينة ومنع الميليشيات من محاولات رجوعها.

وكانت غرفة محاربة داعش التابعة للقيادة العامة للجيش قد اشتبكت في قتال مسلح بكافة أنواع الأسلحة منذ ثلاثة أسابيع ضد ميليشيات الدباشي وميليشيات أخرى تتبع تيارات متطرفة كانت تمتهن تجارة تهريب البشر والوقود الليبي عبر سواحل المدينة.

وكان المجلس البلدي للمدينة، أعلن الأربعاء نزوح أغلب سكان المدينة جراء القتال.

من جانبها قالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، الجمعة الماضية، إن 26 مسلحا قتلوا أثناء الصراع وجرح ما يزيد عن 170 آخرين.