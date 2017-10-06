الأمم المتحدة: لا يمكن إيصال مساعدات إنسانية إلى دير الزور بسبب القتال

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنها ليست قادرة على إيصال مساعدات إنسانية إلى محافظة دير الزور السورية بعد قطع أحد الطرق بسبب القتال.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن “المعارك في الريف الغربي جنوبي المدينة (دير الزور) أدت إلى قطع الطريق الذي لا يستخدم حتى الآن للإمدادات التجارية والإنسانية”.

وأعرب دوجاريك عن قلق الأمم المتحدة بشأن وضع حوالي مليون شخص في محافظة دير الزور، مشيرا إلى أن معارك الأربعاء أجبرت مئات العائلات إلى النزوح نحو شمال المحافظة والضواحي الشرقية للمدينة، وهي المناطق التي من الصعب إيصال مساعدات إنسانية إليها.

يذكر أن الأمم المتحدة تمكنت في 27 سبتمبر/ايلول من إرسال آخر قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مدينة دير الزور.