 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية تتارستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية تتارستان

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية تتارستان
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو ،مساء اليوم، فخامة الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان .
وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح بن العواد، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
كما حضره، نائب رئيس الحكومة وزير التجارة والصناعة البيرت كريموف، ومساعد الرئيس للشؤون الدولية والعلاقات الاقتصادية الخارجية راديك غيماتدينوف، ورئيس وكالة التنمية الاستثمارية تاليا مينوؤلينا، ومفتي الجمهورية الشيخ كميل سميع الله، والسفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف.

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