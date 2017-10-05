خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية الشيشان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم، فخامة الرئيس رمضان قديريوف رئيس جمهورية الشيشان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح بن العواد، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الأستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم الرسي.

كما حضره، مفتي الجمهورية رئيس الادارة الدينية صلاح ميجييف، ومساعد الرئيس آدم ديليمخانوف، ورئيس الحكومة أبوبكر ايديلغيروف، ومساعد الرئيس آدم شهيدوف، ونائب رئيس الحكومة بيكاخان تايماسخانوف ، ونائب رئيس الحكومة حسن حكيموف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف.