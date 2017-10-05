 دخول الجماهير مجاناً لمباراتي المنتخب مع جامايكا وغانا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 16 محرّم 1439 هجريا, الموافق 6 أكتوبر 2017 ميلاديا

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دخول الجماهير مجاناً لمباراتي المنتخب مع جامايكا وغانا

دخول الجماهير مجاناً لمباراتي المنتخب مع جامايكا وغانا
المناطق _ جدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم ، دخول الجماهير الرياضية مجاناً لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، لحضور مباراتي الأخضر السعودي الودية غدٍ أمام منتخب جامايكا وأمام منتخب غانا يوم الثلاثاء القادم.

وتمثل المباراتان مرحلة من مراحل استعداد الأخضر السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا التي ستنطلق في الرابع عشر من يونيو المقبل .

ويأتي هذا الإعلان دعماً من الاتحاد السعودي للمنتخب السعودي في مشواره التحضيري للمشاركة العالمية، وتقديراً للجماهير الرياضية التي اعتاد منتخبها على مؤزرتها له في جميع المناسبات الكروية الإقليمية والقارية والعالمية.

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