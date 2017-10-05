واشنطن توافق على بيع المملكة منظومة ثاد الصاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الجمعة، أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة لبيع نظام ثاد الدفاعي المضاد للصواريخ للسعودية قيمتها 15 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن “هذا البيع يدعم الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية من خلال دعم أمن بلد صديق، ويدعم الأمن طويل الأمد للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج في مواجهة إيران والتهديدات الإقليمية الأخرى”.

يذكر أن السعودية وروسيا اتفقتا أمس الخميس، على توريد عدد من أنظمة التسليح، حيث وقعت وزارة الدفاع السعودية مع روسيا عقوداً لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400)، وأنظمة (Kornet-EM)، وراجمة الصواريخ (TOS-1A)، وراجمة القنابل (AGS-30)، وسلاح (كلاشنكوف AK- 103) وذخائره. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

منظومة صواريخ ثاد THAAD أو Terminal High Altitude Area Defence تشكل مظلة للدفاع الجوي على ارتفاعات تصل حتى 150 كم للفضاء الخارجي… والصاروخ لا يحمل رأساً متفجراً, بل يعتمد على ملاقاة الصاروخ المعادي ويصدمه بحيث يؤدي إلى تدميره جواً والحؤول دون الوصول إلى هدفه… وفي هذا المجال يختلف صاروخ ثاد عن صاروخ باتريوت Patriot الذي يحمل رأساً حربياً ينفجر على مقربة من الصاروخ المعادي، الأمر الذي يؤدي إما إلى تدميره وإما إلى اختلال توجهه.

وأعلنت الشركة #السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم وعقد الشروط العامة مع شركة (روزوبورن اكسبورت) وهي شركة تصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية التابعة لروسيا الاتحادية، وبتوجيه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقع الجانبان على هذه الاتفاقيات التي من المتوقع أن تقوم بدور محوري في نمو وتطوير قطاع صناعة الأنظمة العسكرية والأسلحة في المملكة العربية السعودية.