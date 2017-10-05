سقوط الأمم المتحدة في اليمن

انتقد العديد من المراقبين الدور الركيك والمشبوه التي تقوم به الأمم المتحدة في شرعنة الصراعات و تأجيجها بما يتنافى مع الهدف الرئيسي التي قامت من أجله المتمثل في حفظ الأمن والسلم الدوليين إضافة إلى دورها المتخاذل في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ومن ذلك انحياز المبعوثين الدوليين لليمن لطرف الانقلابيين في اليمن وهما “جمال بنعمر” وعقبه “ولد الشيخ” الذي لم يحرك ساكنا بل تعامل من وراء الكواليس مع مليشيات الحوثي ومرتزقة صالح.

ويأتي هذا الدور السلبي للأمم المتحدة في اليمن من خلال ضعف أداء وفاعلية امينها العام “غوتيريس” مهامه الذي لم يستطع إعادة الهيبة للمنظمة الأممية نتيجة التخبط والانهزامية بسبب الإخفاقات في عدد من القضايا وعلى رأسها الأزمة اليمنية التي استمدت قوتها من القرار الأممي “٢٢١٦” التي اعتمدت المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وبدلاً من التزام المنظمة لموقف صارم ضد الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع في اليمن، والاصرار على إيجاد حل للأزمة اليمنية، تفاجأ الجميع بإدراج الأمم المتحدة التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة اللائحة السوداء السنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال.

ولم تكلف الأمم المتحدة نفسها في إدراج المتمردين الحوثيين، الذين دأبوا على تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة والزج بهم على جبهات القتال وهي الظاهرة التي تحرِّمها القوانين والأعراف الدولية، عدا منظمة “غوتيريس”، التي لم ترى في هذا التجنيد جرما لتعاطفها مع الانقلابيين.