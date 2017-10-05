المعلمي: تقرير الأمم المتحدة عن اليمن مضلل وغير دقيق

رفضت المملكة، اليوم الجمعة، المعلومات والأرقام التي وردت في تقرير الأمم المتحدة الذي حمل التحالف العربي الذي تقوده المملكة مسؤولية مقتل وإصابة “683” طفلا في اليمن ووصفتها بأنها غير دقيقة ومضللة.

قال عبد الله المعلمي، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في بيان صدر في الأمم المتحدة، إن المملكة تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إيذاء المدنيين.

وقال المعلمي “أن المملكة والتحالف العربي يؤكدون على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية المدنيين خلال كل العمليات العسكرية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتقليل التكلفة الإنسانية”.

وأضاف “نرفض المعلومات والأرقام غير الدقيقة والمضللة التي تضمنها التقرير ونعبر عن تحفظنا الشديد فيما يخص تلك المعلومات”.

وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” التحالف الذي تقوده المملكة في قائمة سوداء ملحقة بتقرير قدمه لمجلس الأمن أمس الخميس بسبب وقائع في عام 2016 رغم أنه قال إن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال”.

يأتي هذا في ظل تجاهل الأمم المتحدة لآلاف المجازر والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات المتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع بحق المدنين وتدمير البنية التحتية المدنية ونهب ثروات الشعب اليمني.