 “ستاندرد آند بورز”: وضع موزانة السعودية العامة والخارجية سيظل قويا حتى 2020 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“ستاندرد آند بورز”: وضع موزانة السعودية العامة والخارجية سيظل قويا حتى 2020

“ستاندرد آند بورز”: وضع موزانة السعودية العامة والخارجية سيظل قويا حتى 2020
المناطق - وكالات

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية مع نظرة مستقرة، متوقعة أن يظل وضع موزانة السعودية العامة والخارجية قويا خلال الفترة 2017-2020.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات باتخاذ السعودية خطوات لتعزيز وضع المالية العامة خلال العامين القادمين، إذ إن التصنيفات تقودها الأوضاع المالية والخارجية «القوية» للسعودية.

وتوقعت الوكالة أن يكون النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية مستقرا في 2017، مع تزايد النمو بعد 2017، مبينة أن الحكومة السعودية تواجه تحديا بعيدا عن الاعتماد التاريخي على النفط.

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