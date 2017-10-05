“ستاندرد آند بورز”: وضع موزانة السعودية العامة والخارجية سيظل قويا حتى 2020

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية مع نظرة مستقرة، متوقعة أن يظل وضع موزانة السعودية العامة والخارجية قويا خلال الفترة 2017-2020.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات باتخاذ السعودية خطوات لتعزيز وضع المالية العامة خلال العامين القادمين، إذ إن التصنيفات تقودها الأوضاع المالية والخارجية «القوية» للسعودية.

وتوقعت الوكالة أن يكون النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية مستقرا في 2017، مع تزايد النمو بعد 2017، مبينة أن الحكومة السعودية تواجه تحديا بعيدا عن الاعتماد التاريخي على النفط.