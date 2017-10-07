 هل تعلم أن 75 % من عسل النحل في العالم به مبيد حشري ؟ دراسة تؤكد ذلك ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هل تعلم أن 75 % من عسل النحل في العالم به مبيد حشري ؟ دراسة تؤكد ذلك !

هل تعلم أن 75 % من عسل النحل في العالم به مبيد حشري ؟ دراسة تؤكد ذلك !
المناطق - وكالات

اختبر باحثون سويسريون عينات من عسل النحل من شتى بقاع العالم وخلصوا إلى أن ثلاثة أرباعها بها نوع شائع من المبيدات الحشرية.

وقال العلماء إن المادة الكيميائية ليست عند المستويات التي توشك على الإضرار بصحة البشر، ولكنها تشكل مصدر قلق كبيرا على النحل.

اختبر العلماء قرابة 200 عينة، ووجدوا أن 75 بالمائة منها بها على الأقل واحد من خمسة أنواع معروفة من المبيدات الحشرية ويسمى نيونيكوتينوادس أو نيونيكس. ونشر الباحثون نتائج دراستهم الخميس في مجلة “ساينس”.

يشار إلى أن النحل والملقحات الأخرى آخذة في الانخفاض منذ أكثر من عقد من الزمان.

ويلقي الخبراء باللوم في هذا على مجموعة من العوامل بما فيها المبيدات والطفيليات والمرض وتغير المناخ والافتقار إلى إمدادات غذائية متنوعة.

وقال أحد الخبراء غير المشاركين في الدراسة إنها صغيرة للغاية بحيث لا يتسنى لها التوصل إلى استنتاجات عامة.

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