 ترامب متوعدا: ستسمعون شيئا عن إيران قريبا جدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ترامب متوعدا: ستسمعون شيئا عن إيران قريبا جدا

ترامب متوعدا: ستسمعون شيئا عن إيران قريبا جدا
المناطق - وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران لم ترق إلى روح الاتفاق النووي، مضيفا: ستسمعون شيئا عن إيران قريبا”، وذلك قبل أيام من إعلانه موقفه بشأن هذا الاتفاق.

وقال ترامب “لم يحترموا روح هذا الاتفاق” الموقع في 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والذي يهدف الى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن إيران.

وأضاف الرئيس الأميركي: ” كان يجب أن نهتم بالتحديات في كوريا الشمالية وإيران منذ وقت طويل.” وأكد ترامب أنه أبلغ القيادات العسكرية بإعداد خيارات عسكرية حسب الحاجة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن ترامب يعتزم إعلان أنه “لن يصدق” على اتفاق إيران النووي الأسبوع المقبل وسيقول إنه ليس في صالح الولايات المتحدة وسيحيل الملف للكونغرس للتعامل معه.

 

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