 آيسلندا تحطم آمال تركيا في التأهل لكأس العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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آيسلندا تحطم آمال تركيا في التأهل لكأس العالم

آيسلندا تحطم آمال تركيا في التأهل لكأس العالم
المناطق -وكالات

حققت آيسلندا انتصارا رائعا على مضيفتها تركيا 3-صفر لتنهي آمال أصحاب الأرض في بلوغ كأس العالم لكرة القدم العام المقبل وتقترب من التأهل مباشرة لبطولة روسيا العام المقبل وذلك عن المجموعة التاسعة.

ووضع الفوز أيسلندا في صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة متقدمة بنقطتين على كرواتيا التي تعادلت 1-1 مع فنلندا. ورفعت أوكرانيا أيضا رصيدها إلى 17 نقطة بالفوز على كوسوفو بينما ظل رصيد تركيا 14 نقطة لتفقد فرصة التأهل.

ووضع يوهان جودموندسون أيسلندا في المقدمة في الدقيقة 32 عندما تلقى تمريرة عرضية متقنة من زميله يون بودفارسون على القائم البعيد ليضع الكرة بسهولة في مرمى فولكان باباجان حارس تركيا.

وضاعف الضيوف النتيجة بعدها بسبع دقائق عندما مرر بودفارسون الكرة بين مدافعين إلى بيركر بيارناسون الذي وضع الكرة من فوق باباجان لترتفع صيحات الاستهجان من الجماهير المحتشدة في الملعب الواقع بمدينة اسكيشهير شمال غرب تركيا.

وتلاشت آمال تركيا في العودة للمباراة مبكرا في الشوط الثاني عندما سجل كارل أرناسون الهدف الثالث من تسديدة من مدى قريب في الدقيقة 49 بعد ركلة ركنية حولها آرون جونارسون برأسه نحو المرمى ليتابعها أرناسون في الشباك.

وفشلت جهود تركيا في تجاوز دفاع أيسلندا الحصين بينما اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة بشكل مستمر.

وستستضيف آيسلندا منتخب كوسوفو في الجولة الأخيرة بينما ستلعب كرواتيا أمام المضيفة أوكرانيا وستتوجه تركيا للقاء فنلندا.

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