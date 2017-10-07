 مشروع أمريكي لفرض عقوبات ضد حزب الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مشروع أمريكي لفرض عقوبات ضد حزب الله

مشروع أمريكي لفرض عقوبات ضد حزب الله
المناطق - وكالات

مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون العقوبات ضد حزب الله الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

ووفق بيان أصدره مجلس الشيوخ، فإن من شأن مشروع القانون تعزيز وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي الصادر عام 2015.

ونقل البيان عن السناتور ماركو روبيو قوله، إن “إرهابيي حزب الله المدعومين من إيران مسؤولون عن مقتل مئات الأميركيين.. وما يزالون يشكلون تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها”.

وأضاف “يجب على الرئيس والكونغرس أن يبنيا على النجاحات التي حققها قانوننا لعام 2015 الذي استهدف حزب الله ووكلاءه، وسن هذا المشروع الجديد لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل وتوسيع نطاق التهديدات الإرهابية والصاروخية لحزب الله والاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية”.

وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اعتبر جماعة حزب الله اللبنانية المصنفة إرهابية، بأنها “تهديد” للشعب اللبناني وللمنطقة بأسرها.

وكان مشرعون أميركيون قدموا في وقت سابق تشريعا يهدف إلى زيادة العقوبات المفروضة على حزب الله من خلال زيادة تقييد قدرته على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معه.

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