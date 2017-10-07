النفط ينهي موجة صعود مع عودة مخاوف التخمة

هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة منهية أطول موجة ارتفاع لخام القياس العالمي مزيج برنت في 16 شهرا، والتي استمرت عدة أسابيع، مع عودة المخاوف بشأن فائض المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.4 بالمئة، أو ما يعادل، 1.38 دولار، في التسوية إلى 55.62 دولار للبرميل منهية سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع كانت الأطول منذ يونيو حزيران 2016. وعلى أساس أسبوعي، خسر برنت 3.3 بالمئة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.50 دولار، أو ما يعادل ثلاثة بالمئة، إلى 49.29 دولار للبرميل خلال الجلسة لينهي الأسبوع منخفضا 4.6 بالمئة.

ودعم احتمال تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا الأسعار في الجلسات السابقة.

لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن نمو صادرات الخام الأميركي التي يحفزها خصم كبير لخام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار خام برنت، والذي يجعل الخام الأميركي أكثر قدرة على المنافسة.

وأظهر تقرير بيكر هيوز الإسبوعي بشأن منصات الحفر الأميركية، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، أن عدد الحفارات هبط للأسبوع الرابع في الأسابيع الخمسة الماضية.